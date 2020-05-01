Игры маджонг

Маджонг – древняя китайская игра, которая стала популярна в странах Азии, а затем перекочевала и в Европу. Игра ведется при помощи костяшек, которые напоминают классическое домино. Но правила назвать можно больше схожими с покером, ведь игроку потребуется проявить небывалые навыки смекалки, наблюдательности, концентрации и логики, чтоб одержать победу в состязании. Кости разбрасываются по игровому полю в случайно порядке, поэтому верна и теория вероятности, что характерно для рулетки. Китайское состязание является комбинацией всего, что азартные игроки так любят. Цель: собрать наибольшее число очков, комбинируя костяшки между собой. В большинстве случаев при этом освобождается игровое поле.



Маджонг онлайн – это уникальная возможность интересно провести свободное время. На сайте вы найдете сотни вариантов, позволяющих нескучно провести вечер. Удобно, что скачать игры маджонг можно на мобильный телефон или планшет, чтоб играть не только дома, но и по пути на работу, на обеденном перерыве. Играть бесплатно может любой желающий, так как регистрация не предусмотрена.



Суть состязания заключается в том, что нужно найти в пирамиде, арене, блоках (зависит от конкретного вида головоломки) фигуры с идентичным изображением. Они не должна быть закрытыми соседними блоками. Перемещать доступно только открытые позиции, они подсвечиваются для большего удобства. Онлайн играть становится еще проще, если развернуть поле во весь экран. Пользователю потребуется наперед просчитывать вариации и доступные ходы, чтоб быстрей прийти к победе.



Сразиться возможно без регистрации, эта функция ничем не ограничивает пользователя. В любом случае он выбирает самостоятельно уровень сложности. Новичкам лучше пробовать классические раскладки, которые научат выработке правильной стратегии и быстрым реакциям, ведь часто соревнование ведется на время. Профессионалы выбирают сложные варианты, количество ярусов в которых может достигнуть 25. Такие логические игры невозможно пройти самостоятельно без должного уровня подготовки. На сайте вы найдете сотни вариаций. Одни из них играются на время, вторые не ограничивают его. Профессионалы рекомендуют пользоваться логикой и не брать автоматически подходящие картинки из блоков. Может случится, что из-за одного неверного хода китайский пасьянс не соберется. Но умения приходят с практикой, потому рекомендуем вам как можно быстрей приступить к увлекательному состязанию.