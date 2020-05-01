Игры маджонг

Маджонг – древняя китайская игра, которая стала популярна в странах Азии, а затем перекочевала и в Европу. Игра ведется при помощи костяшек, которые напоминают классическое домино. Но правила назвать можно больше схожими с покером, ведь игроку потребуется проявить небывалые навыки смекалки, наблюдательности, концентрации и логики, чтоб одержать победу в состязании. Кости разбрасываются по игровому полю в случайно порядке, поэтому верна и теория вероятности, что характерно для рулетки. Китайское состязание является комбинацией всего, что азартные игроки так любят. Цель: собрать наибольшее число очков, комбинируя костяшки между собой. В большинстве случаев при этом освобождается игровое поле.

Маджонг онлайн – это уникальная возможность интересно провести свободное время. На сайте вы найдете сотни вариантов, позволяющих нескучно провести вечер. Удобно, что скачать игры маджонг можно на мобильный телефон или планшет, чтоб играть не только дома, но и по пути на работу, на обеденном перерыве. Играть бесплатно может любой желающий, так как регистрация не предусмотрена.

Суть состязания заключается в том, что нужно найти в пирамиде, арене, блоках (зависит от конкретного вида головоломки) фигуры с идентичным изображением. Они не должна быть закрытыми соседними блоками. Перемещать доступно только открытые позиции, они подсвечиваются для большего удобства. Онлайн играть становится еще проще, если развернуть поле во весь экран. Пользователю потребуется наперед просчитывать вариации и доступные ходы, чтоб быстрей прийти к победе.

Сразиться возможно без регистрации, эта функция ничем не ограничивает пользователя. В любом случае он выбирает самостоятельно уровень сложности. Новичкам лучше пробовать классические раскладки, которые научат выработке правильной стратегии и быстрым реакциям, ведь часто соревнование ведется на время. Профессионалы выбирают сложные варианты, количество ярусов в которых может достигнуть 25. Такие логические игры невозможно пройти самостоятельно без должного уровня подготовки. На сайте вы найдете сотни вариаций. Одни из них играются на время, вторые не ограничивают его. Профессионалы рекомендуют пользоваться логикой и не брать автоматически подходящие картинки из блоков. Может случится, что из-за одного неверного хода китайский пасьянс не соберется. Но умения приходят с практикой, потому рекомендуем вам как можно быстрей приступить к увлекательному состязанию.

Маджонг с палтусом

Маджонг с палтусом

Маджонг с палтусом — это нечто невероятное. Игра реально увлекательная и интересная. Основное ее отличие от классики в том, что принимает участие 246 плиток.

Маджонг Классик

Маджонг Классик

Пасьянс Маджонг Классик завоевал давно заслуженную популярность среди любителей логических игр. Головоломка проста по правилам, но сложна в выполнении.

Маджонг титан

Маджонг титан

Маджонг Титан – китайская головоломка с типичными правилами. Нужно убрать с игрового поля конструкцию из блоков с различными изображениями.

Маджонг лица

Маджонг лица

Маджонг лица – версия китайской головоломки. Понадобится освободить игровое пространство от конструкции, созданной из блоков.

Настоящий Маджонг

Настоящий Маджонг

Настоящий Маджонг — пасьянс не для слабонервных. Этот расклад довольно сложный, полностью его выполнить удается далеко не всем, но если постараться — все возможно.

Китайский маджонг

Китайский маджонг

Классические соревнования с возможностью выбора 2Д или 3Д проекции. Разбирают конструкцию на игровом поле, следуя определённым правилам.

Маджонг цветочная страна

Маджонг цветочная страна

Упрощенная версия соревнования из Китая. В процессе решения головоломки соединяются одинаковые рисунки цветов на кубиках.

Маджонг на время

Маджонг на время

Игры с классическими правилами, проводимая на время. Имеется сто уровней – выбирают подходящий в зависимости от умений.

Маджонг с бабочками

Маджонг с бабочками

Маджонг с бабочками — простенькая, но интересная игра в которой необходимо искать пары и убирать их с поля. Игровая зона — это плитки с изображением красочных крыльев.

Маджонг 3

Маджонг 3

Маджонг 3 – новая интерпретация стандартного состязания. Пользователь с массой подсказок убирает с поля пирамиды из блоков.

Маджонг овощи

Маджонг овощи

Интересная игра со стильным дизайном. Понадобится убрать с игрового пространства конструкцию путем объединения костей.

Маджонг классический

Маджонг классический

Классическое состязание с привычными правилами. Цель: разобрать пирамиду до основания, освобождая игровое поле от идентичных костяшек.

Маджонг бабочки

Маджонг бабочки

Маджонг Бабочки — красочная и увлекательная игра для детей и взрослых. Собирайте пары, убирайте их со стола и зарабатывайте очки.

Маджонг на 10 минут

Маджонг на 10 минут

Маджонг на 10 минут — способ разрядки и отдыха. Логические игры нравятся многим и версия с камушками одна из лучших.

Маджонг алхимия

Маджонг алхимия

Маджонг Алхимия – китайская головоломка, в ходе которой пользователю нужно освободить игровое поле от костяшек, покрытых необычными рисунками.

Маджонг новогодний

Маджонг новогодний

Маджонг новогодний окунет в атмосферу веселья и беззаботности. Нужно складировать по парам фишки с одинаковым изображением.

Китайский пасьянс

Китайский пасьянс

Китайский маджонг – пасьянс с обычными правилами, но доработанный технически. Нужно убрать с поля конструкцию, соединяя фишки.

Маджонг связь

Маджонг связь

Маджонг связь –головоломка родом из Китая с понятными правилами. За 12 раундов игрок очищает поле от пирамиды из блоков.

Маджонг солитер

Маджонг солитер

Маджонг Солитер – типичная китайская головоломка. Пользователь соединяет фишки с одинаковыми картинками в последовательности.

Маджонг зверьки

Маджонг зверьки

Маджонг зверьки – классический вид китайской головоломки. Необходимо складировать костяшки, имеющие одинаковое изображение на основной части.

Маджонг гориллы

Маджонг гориллы

Маджонг Гориллы – китайская головоломка. Необходимо собрать комбинации из двух и более плиток с идентичным изображением.

Маджонг флаги

Маджонг флаги

Интересное соревнование, вариация классического Маджонга коннект. Игрок собирает кубики с изображением флагов мира в последовательности.

Маджонг линк

Маджонг линк

Интересное развлечение из Китая. Кубики располагаются в один ряд. Игроку нужно объединить по парам имеющие одинаковую символику.

Сады маджонга

Сады маджонга

Сады Маджонга — одна из разновидностей Mahjong, похожа на классическую версию. Игра развивает внимательность и память, учит строить логические цепочки и досконально продумывать свои действия.

Покемоны маджонг

Покемоны маджонг

Неординарное развлечение, которое понравится любителям аниме. Нужно собрать костяки с одинаковыми изображениями покемонов по парам.

Маджонг русский

Маджонг русский

Русский Маджонг — версия интереснейшей китайской головоломки, в которой предстоит искать пары камушков и убирать их с основного поля.

Маджонг без времени

Маджонг без времени

Маджонг без времени — идеальное развлечения, для тех, кто не привык спешить. Здесь предстоит искать пары одинаковых плиток и убирать их с рабочей зоны до полной очистки.

Маджонг 3д

Маджонг 3д

Маджонг 3д – интересное соревнование, родом из Китая. Потребуется найти в трехмерном пространстве кубики с аналогичными рисунками.

Маджонг башня

Маджонг башня

Маджонг Башня – головоломка из Китая. Необходимо складировать по парам костяшки с одинаковым изображением, очищая игровое пространство.

Маджонг коннект 1.2

Маджонг коннект 1.2

Маджонг коннект 1.2 – китайская головоломка, в ходе которой пользователю необходимо собирать кубики со сходными картинками.

Кухонный маджонг

Кухонный маджонг

Кухонный маджонг – интеллектуальная игра из Китая. Нужно собрать идентичные по рисунку предметов картинки и освободить пространство.

Маджонг Криса

Маджонг Криса

Это увлекательное китайское развлечение. Необходимо объединить в пары костяшки с одинаковыми изображениями, освободив поле.

Маджонг Симпсоны

Маджонг Симпсоны

Маджонг Симпсоны – китайский пасьянс, в котором пользователю необхиомло объединить две и более карточки с одинаковым изображением по правилам.

Маджонг узоры

Маджонг узоры

Интересная игра с довольно простыми правилами. Десять уровней и красивый дизайн гарантируют полное погружение в атмосферу соревнования.

Маджонг шарики

Маджонг шарики

Интересное состязание, в ходе которого пользователю необходимо будет соединить в пары кости, на которых прорисованы разноцветные шарики.

Маджонг цветы

Маджонг цветы

Маджонг Цветы уже давно завоевал популярность среди любителей логических головоломок. Это увлекательная и простая игра, которая понравиться подросткам и родителям, позволит расслабиться и насладиться одиночеством.

Маджонг соедини пары

Маджонг соедини пары

Маджонг соедини пары — пасьянс для тех, кто не любит трудностей. Это упрощенная игра классической версии, она понравится даже детям — благодаря легкости и простоте.

Маджонг животные

Маджонг животные

Маджонг животные – состязание, в котором человеку необходимо объединять по парам карточки с символикой животных, тем самым разбирая пирамиду.

Мастер маджонга

Мастер маджонга

«Мастер» - интересный и сложный пасьянс. Игроку необходимо за время и с минимальным числом подсказок очистить поле от фишек.

Маджонг карты

Маджонг карты

Маджонг «Карты» - китайская головоломка. Костяшки выполняются в виде карт, которые необходимо убрать в определённой последовательности с поля.

Маджонг варкрафт

Маджонг варкрафт

Необычный вариант расклада из Китая. Необходимо найти идентичные картинки с изображениями персонажей игры Варкрафт и соединить их.

Маджонг черепаха

Маджонг черепаха

Соревнование со стандартными правилами. Необходимо собрать костяшки с символикой Китая, чтоб убрать пирамиду с игрового пространства.

Маджонг квест

Маджонг квест

Квест – интересная логическая игра Китая. Нужно собрать по парам кубики с изображениями, чтоб освободить игровое пространство от пирамиды.

Маджонг на ферме

Маджонг на ферме

Маджонг ферма – нетипичная головоломка. Игрок убирает костяшки с изображением фермерских приспособлений, оборудования и техники.

Маджонг Соедини птиц

Маджонг Соедини птиц

Маджонг - неординарное китайское развлечение, учащее терпению и упорству. Игроку необходимо собрать пары пернатых.

Mahjong

Mahjong

Mahjong — увлекательная онлайн-игра для детей и взрослых. Интересна для любого возраста и гарантировано подарит массу положительных эмоций. Можно играть бесплатно, без ограничений — начните прямо сейчас!

Пасьянс маджонг

Пасьянс маджонг

Пасьянс Маджонг — классическая китайская игра, завоевавшая в мире огромную популярность. Она незатейливая, но и непростая, понадобится внимательность и усидчивость, чтобы выполнить расклад полностью.

Большой маджонг

Большой маджонг

Классическая версия известной игры. Человек собирает кубики с идентичными картинками, если они не заблокированы сверху и по боковинам.

Маджонг собаки

Маджонг собаки

Маджонг собаки – типичное соревнование, родом из Китая. Пользователю требуется собрать костяшки с изображениями друзей человека.

Маджонг 999

Маджонг 999

Маджонг 999 – стандартный по правилам пасьянс. Пользователю нужно складировать идентичные по изображениям костяшки, расположенные в пирамиде.

Маджонг Жук-жонг

Маджонг Жук-жонг

Стандартное по правилам состязание. Пользователь собирает идентичные по изображениям жуков костяшки и очищает игровое поле.

Маджонг дракон

Маджонг дракон

Игра с классическими в целом правилами. Имеется одно исключение – скрытые фишки, изображение которых открывается на пару секунд.

Элитный маджонг

Элитный маджонг

Игра бесконечна, что утолит жажду азарта любого игрока. Собирают незаблокированные костяшки с одинаковыми рисунками.

Маджонг птицы

Маджонг птицы

Вариант обычной китайской головоломки. Отличается тем, что на карточки нанесены изображения пернатых, которые нужно объединить по парам.

Маджонг фрукты

Маджонг фрукты

Маджонг фрукты — увлекательная, красочная игра с необходимостью построения собственной стратегии.

Маджонг династия

Маджонг династия

«Маджонг Династия» - китайская головоломка с доступными правилами. Цель: освободить игровое поле от пирамиды, собирая фишки по парам.

Маджонг Алхимик

Маджонг Алхимик

Маджонг «Алхимик» - увлекательная китайская головоломка. Пользователю потребуется собрать кубики с идентичными изображениями.

Маджонг Делюкс

Маджонг Делюкс

Маджонг «Делюкс» - классическое китайское состязание. Игрок перекладывает костяшки со схожей символикой из созданной на поле фигуры.

Маджонг Шанхай

Маджонг Шанхай

Маджонг «Шанхай» - увлекательная классическая игра. Человеку необходимо собрать попарно идентичную символику на значках.

Маджонг 2

Маджонг 2

Маджонг 2 – вторая версия известного китайского состязания. Игроку нужно собрать фишки, имеющие равное значение и освободить поле игры.

Vfl маджонг

Vfl маджонг

Vfl маджонг – относительно несложная китайская задачка. Пользователю нужно собрать бабочек, которые расположились рядом.

Маджонг на весь экран

Маджонг на весь экран

Маждонг на весь экран – классическое состязание. Пользователь перекладывает костяшки парами с идентичным изображением.

Маджонг мастера Кувана

Маджонг мастера Кувана

Маджонг мастера Кувана – китайская головоломка с понятными правилами. Игроку нужно сочетать карточки со схожими изображениями.

Черно-белый маджонг

Черно-белый маджонг

Черно-белый маджонг – классическая игра. Костяшки объединяются по аналогичным цветам и картинкам, которые собираются в пары.

Маджонг китайские кости

Маджонг китайские кости

Маджонг китайские кости – быстрое состязание, чтоб одержать победу в котором необходимо собрать костяшки с идентичными изображениями.

Маджонг домино

Маджонг домино

Маджонг домино – китайская логическая задача. Правила стандартные, но вместо костяшек тут используются дощечки домино.

Маджонг Экспресс

Маджонг Экспресс

«Маджонг экспресс» - китайская головоломка с разными уровнями. Необходимо разобрать пирамиду, находя попарные изображения на костяшках.

Шанхайская Династия

Шанхайская Династия

«Шанхайская Династия» - классический расклад императоров. Потребуется собрать попарно идентичные по символике костяшки, с рисунками времен года и цветов.